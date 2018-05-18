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Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 13:15 18.05.2018 - 13:15

Стамбул. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, выступая в пятницу на экстренном саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС), призвал страны-члены ОИС предотвратить тенденцию признания Иерусалима столицей Израиля.

"Декларация (которую примут - ИФ) по окончании саммита ОИС, подчеркнет тот факт, что мы не допустим изменения статуса Иерусалима", - заявил министр.

"Мы должны сделать так, чтобы другие страны не последовали примеру США и не открыли посольства в Иерусалиме", - добавил М.Чавушоглу.

Глава турецкого МИД также призвал членов ОИС "убедиться, что власти Израиля и военные, направляющие оружие на беззащитных людей, будут привлечены к ответственности".

Темой внеочередного саммита ОИС, созванного по инициативе Турции, стали столкновения между палестинцами и израильтянами в районе сектора Газа.

По информации турецких СМИ, в саммите принимают участие руководители ряда исламских стран, в частности Иордании, Ирана, Афганистана, Кувейта, а также премьер-министр Палестинской национальной администрации Рами Хамдалла.

Палестинцы выходят на акции протеста на границе сектора Газа и Израиля с конца марта, однако наиболее жесткие столкновения между ними и солдатами армии обороны Израиля начались с понедельника, когда в Иерусалиме открыли новое американское посольство, а страна отмечала 70-летие образование еврейского государства.

Тогда жертвами столкновений стали около 60 человек, более 2 тыс. получили ранения.

ла аю

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