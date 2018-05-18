Члены Организации исламского сотрудничества не допустят изменения статуса Иерусалима, заявляет глава МИД Турции
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Стамбул. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, выступая в пятницу на экстренном саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС), призвал страны-члены ОИС предотвратить тенденцию признания Иерусалима столицей Израиля.
"Декларация (которую примут - ИФ) по окончании саммита ОИС, подчеркнет тот факт, что мы не допустим изменения статуса Иерусалима", - заявил министр.
"Мы должны сделать так, чтобы другие страны не последовали примеру США и не открыли посольства в Иерусалиме", - добавил М.Чавушоглу.
Глава турецкого МИД также призвал членов ОИС "убедиться, что власти Израиля и военные, направляющие оружие на беззащитных людей, будут привлечены к ответственности".
Темой внеочередного саммита ОИС, созванного по инициативе Турции, стали столкновения между палестинцами и израильтянами в районе сектора Газа.
По информации турецких СМИ, в саммите принимают участие руководители ряда исламских стран, в частности Иордании, Ирана, Афганистана, Кувейта, а также премьер-министр Палестинской национальной администрации Рами Хамдалла.
Палестинцы выходят на акции протеста на границе сектора Газа и Израиля с конца марта, однако наиболее жесткие столкновения между ними и солдатами армии обороны Израиля начались с понедельника, когда в Иерусалиме открыли новое американское посольство, а страна отмечала 70-летие образование еврейского государства.
Тогда жертвами столкновений стали около 60 человек, более 2 тыс. получили ранения.
ла аю
Интерфакс