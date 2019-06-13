Этот контент был опубликован 13 июня 2019 г. 18:09

Нью-Йорк (ООН). 13 июня. ИНТЕРФАКС - Члены Совета Безопасности ООН в четверг во второй половине дня по времени Нью-Йорка в ходе закрытых консультаций обсудят инцидент с двумя нефтяными танкерами в Оманском заливе, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.

"Этот вопрос будет обсуждаться в разделе "разное" в ходе сегодняшних консультаций СБ ООН", - сказал он.

Стржижовский пояснил, что обсуждение инцидента в заливе состоится в ходе консультаций, назначенных в 15:00 по времени Нью-Йорка, сразу после обсуждения ситуации на Ближнем Востоке.

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера - Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.

В Пентагоне заподозрили Иран в атаках на танкеры. По словам сотрудника Минобороны США, "весьма вероятно, что эти атаки совершил Иран".

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