Этот контент был опубликован 6 декабря 2019 г. 19:00

Берлин. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - Члены партии СДПГ во время партийного съезда в пятницу проголосовали против выхода из так называемой "большой коалиции" (ХДС/ХСС, СДПГ), сообщает интернет-издание "Шпигель-онлайн".

В то же время участники партийного съезда большинством голосов поддержали возобновление коалиционных переговоров. СДПГ хочет пересмотреть некоторые положения договора, заключенного между партиями.

Так, политический дуэт, состоящий из экс-министра финансов федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Норберта Вальтер-Борьянса и депутата бундестага от земли Баден-Вюртемберг Заскиа Эскен, выступает за активное развитие инвестиционной деятельности по вопросам климата и инфраструктуры, а также хочет добиться увеличения минимальной рабочей ставки до 12 евро в час.

Впрочем, против проведения новых коалиционных переговоров уже выступила председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Тот факт, что СДПГ решила не покидать "Большую коалицию", означает, что нет необходимости в проведении досрочных выборов, и Ангела Меркель останется у власти до 2021 года.

Ранее в пятницу рядовые члены партии поддержали кандидатуры Вальтер-Борьянса и Эскен на пост председателей партии: за экс-министра финансов проголосовали 89% социал-демократов, а за депутата бундестага - почти 76%.

Партийный съезд союзницы ХДС/ХСС по "Большой коалиции" продлится до воскресенья.

1ка эф

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