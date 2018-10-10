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Этот контент был опубликован 10 октября 2018 г. 9:19 10.10.2018 - 09:19

Нью-Йорк (ООН). 10 октября. ИНТЕРФАКС - Объявившая о скором уходе в отставку постпред США при ООН Никки Хейли поддерживает с коллегами по СБ ООН очень хорошие отношения, несмотря на разногласия в некоторых вопросах, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на несколько постпредов при ООН.

Так, глава российской дипмиссии при ООН Василий Небензя заявил, что заявление об уходе Н.Хейли стало "сюрпризом, не слишком приятным лично для" него.

По его словам, Н.Хейли "харизматичная личность", с ней у него сложились хорошие рабочие отношения, несмотря на существующие разногласия.

"Она была другом для всех нас. За дверями зала заседаний Совета Безопасности все мы поддерживаем очень дружеские отношения", - отметил российский постпред.

Постпред Боливии при ООН Сача Льоренти рассказал, что Совбез "как семья, иногда разлаженная, но все равно заботимся друг о друге и мне действительно очень нравится Никки".

По словам постпреда Швеции при ООН Олофа Скуга "есть вопросы, связанные с ООН, по которым мы не всегда полностью соглашаемся, но с Никки у нас всегда были очень тесные отношения, уважительные и очень честные".

Он рассказал, что, несмотря на то, что выступления Н.Хейли в Совбезе нередко были "очень жесткими", она часто приглашала членов Совбеза после заседаний к себе в гости.

Постпред Франции Франсуа Делатр, говоря про Н.Хейли сказал, что "несмотря на то, что мы не во всем соглашались, у нас установились особенно тесные и конструктивные рабочие отношения, основанные на доверии".

"Никки Хейли - одна из самых талантливых, самобытных представителей американских властей, которых я когда-либо встречал", - добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что уходящая в отставку постпред США при ООН Никки Хэйли официально покинет свой пост в конце этого года.

Затем Д.Трамп сообщил, что он рассматривает пятерых претендентов на пост постпреда США при ООН и пообещал объявить имя будущего постпреда в течение двух-трех недель.

В качестве вероятного кандидата Д.Трамп назвал бывшего заместителя советника президента США по нацбезопасности Дину Пауэлл. Также президент США заявил, что его дочь Иванка Трамп была бы "невероятной" на должности постпреда США при ООН, но подобное назначение невозможно, так как многие сочли бы его непотизмом.

Также Д.Трампа спрашивали о возможности назначения на эту должность посла США в Германии Ричарда Гренелла, но Д.Трамп заявил, что он не хотел бы смещать Р.Гренелла с его нынешней позиции.

Отставка Н.Хейли заинтересовала многих экспертов в США, так как она считается восходящей звездой республиканцев. Постпред заверила, что не будет выставлять свою кандидатуру на президентских выборах 2020 года, так как будет поддерживать претендующего на переизбрание Д.Трампа. Однако по мнению наблюдателей, Н.Хейли могло бы заинтересовать участие в выборах 2024 года. В таком случае, как отмечает газета "Вашингтон пост", ей нужно будет найти способ в ближайшие годы вернуться в большую политику, чтобы оставаться на виду у избирателей и СМИ.

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