Этот контент был опубликован 14 октября 2019 г. 15:15

*** Глава Минфина готов ввести санкции против Анкары, как только об этом попросит Трамп

Вашингтон. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Члены совета национальной безопасности США в понедельник проведут встречу по вопросу операции Турции в Сирии против курдов, после чего они изложат итоги обсуждения президенту США Дональду Трампу, сообщают американские СМИ со ссылкой на министра финансов США Стивена Мнучина.

Мнучин заметил, что ситуация с операцией Турции - сложная, так как Турция - член НАТО и союзник США, а курды помогали США в борьбе с террористической организацией ИГ (запрещена в РФ).

Говоря о возможных санкциях в отношении Турции, Мнучин заметил, что США готовы ввести их, когда это прикажет сделать президент.

"Определенно, вводить санкции США против Турции еще не слишком поздно", - подчеркнул Мнучин.

По данным СМИ, встреча совета национальной безопасности пройдет на уровне комитета, в который, в частности, входит сам Мнучин и госсекретарь США Майк Помпео.

Ранее в понедельник Дональд Трамп предупредил о подготовке масштабных санкций против Турции за то, что она проводит операцию на севере Сирии.

В конце прошлой недели Трамп заявлял, что он вместе со многими конгрессменами, в том числе от Демократической партии, ведет разработку пакета ограничительных мер против Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия. Основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы. Турция считает террористами курдские Отряды народной самообороны (YPG) из-за их связей с "Рабочей партией Курдистана", которая внесена Анкарой в список террористических организаций.

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