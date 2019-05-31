Иерусалим. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Члены партии "Ликуд", которую возглавляет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, недовольны сложившейся ситуацией с роспуском Кнессета и перспективой проведения в стране повторных выборов, пишет в пятницу The Times of Israel со ссылкой на источники в партии.

"Почему мы попали в эту ситуацию? В конце концов, всем было ясно, что у Нетаньяху не так много возможностей сформировать коалицию. У него нет возможности маневрировать среди партий правого крыла. Если бы я сам возглавлял "Ликуд", или кто-то другой, то я бы собрал правительство за пару дней. Все двери для меня открыты, а для него - закрыты", - заявил газете источник в партии.

Другой член партии, с которым поговорила газета, считает, что ситуация- неоднозначная.

"Вопрос сложный. Мы думали, что Нетаньяху был нашим преимуществом. И это правда. Он единственный среди нас, кто мог выиграть 35 мест (в Кнессете - ИФ), но что он с ними сделал? Чего теперь стоят эти места?" - считает он.

Еще один член партии заявил, что сложившаяся ситуация для Нетаньяху хуже, чем если бы он потерпел поражение на выборах. Газета подчеркивает, что, по мнению некоторых членов "Ликуда", политическая карьера Нетаньяху в скором времени будет завершена.

"Мы видели Нетаньяху вчера на пленарном заседании. Это был самый жесткий момент его политической карьеры. Я думаю, то, что случилось с ним и с нами, это гораздо хуже, чем поражение выборов. Это, по существу, утерянная победа", - полагает он.

Также члены партии считают, что даже в случае новых выборов у Нетаньяху опять будут проблемы с формированием коалиции.

"Партия "Ликуд" может получить, самое большее, 40 мест, но Нетаньяху все равно будут нужны партнеры, чтобы сформировать коалицию... Каждый партнер по коалиции - это самостоятельный правитель, который хочет получить преимущество благодаря виртуальной тюрьме Нетаньяху, чтобы надавить на него и получить то, что ему нужно. У каждого из партнеров есть ключи от этой клетки, и они не позволят Нетаньяху из нее выйти", - говорит источник газеты.

Помимо этого, они с пессимизмом смотрят на перспективы Нетаньяху доказать в суде свою невиновность по трем делам о коррупции.

"Все знают, что это закончится сделкой с правосудием о признании вины, и Нетаньяху отправится домой. В этом заключается цель Авигдора Либермана. Он сказал, что "Ликуд" - это не только Нетаньяху", - сказал газете источник.

Нетаньяху не удалось сформировать коалицию по итогам парламентских выборов, состоявшихся в апреле. Кнессет Израиля принял решение о самороспуске и проведении новых выборов в сентябре.

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