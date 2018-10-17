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Этот контент был опубликован 17 октября 2018 г. 17:44 17.10.2018 - 17:44

Нью-Йорк (ООН). 18 октября. ИНТЕРФАКС - Террористы из группировки "Фронт ан-Нусра" (запрещена в РФ) отказалась соблюдать достигнутые РФ и Турцией соглашение по Иблибу, так как стремятся продолжать боевые действия, заявил в среду постпред Сирии при ООН Башар Джафари.

"Они хотят продолжать кровопролитие", - сказал он, выступая на заседании СБ ООН.

По словам Б.Джафари, основная часть главарей этой террористической группировки - "турки и египтяне, отправленные Мурси (экс-президентом Египта Мухаммедом Мурси - ИФ)".

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РОССИЯ-СИРИЯ-ИДЛИБ-ТЕРРОРИСТЫ

"Ан-Нусра" отказалась выйти из Идлиба, террористы создали там оперативный штаб для продолжения провокаций - МИД РФ

*** В Москве рассчитывают, что Турция обеспечит полноценное выполнение договоренностей по Идлибу

Москва. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Часть боевиков вышла из демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб, но "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ - ИФ) от выхода отказалась, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ходе брифинга она напомнила, что к 15 октября, согласно достигнутым в Сочи договоренностям между президентами России и Турции, должен был завершиться выход из демилитаризованной зоны в Идлибе всех радикальных группировок.

"Часть боевиков после состоявшегося ранее вывода тяжелых вооружений действительно ушла, однако террористы из "Хайят Тахрир аль-Шам" - напомню, это "ан-Нусра", - отказались предпринять эти шаги. Нусровцам удалось сплотить вокруг себя ряд других аффилированных с "аль-Каидой" (запрещена в РФ - ИФ) групп", - сказала М.Захарова.

Она подчеркнула, что таким образом, террористами создан "единый оперативный штаб с целью продолжения провокаций".

"Мы рассчитываем, что наши турецкие партнеры доведут до конца свою часть работы по меморандуму, и обеспечат его полноценное выполнение", - добавила М.Захарова.

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