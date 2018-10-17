Члены "Фронта ан-Нусра" отвергли договоренности по Идлибу, так как их цель - продолжить кровопролитие - постпред Сирии при ООН
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Нью-Йорк (ООН). 17 октября. ИНТЕРФАКС - Террористы из группировки "Фронт ан-Нусра" (запрещена в РФ) отказалась соблюдать достигнутые РФ и Турцией соглашение по Иблибу, так как стремятся продолжать боевые действия, заявил в среду постпред Сирии при ООН Башар Джафари.
"Они хотят продолжать кровопролитие", - сказал он, выступая на заседании СБ ООН.
По словам Б.Джафари, основная часть главарей этой террористической группировки - "турки и египтяне, отправленные Мурси (экс-президентом Египта Мухаммедом Мурси - ИФ)".
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Интерфакс