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Нью-Йорк (ООН). 17 октября. ИНТЕРФАКС - Террористы из группировки "Фронт ан-Нусра" (запрещена в РФ) отказалась соблюдать достигнутые РФ и Турцией соглашение по Иблибу, так как стремятся продолжать боевые действия, заявил в среду постпред Сирии при ООН Башар Джафари.

"Они хотят продолжать кровопролитие", - сказал он, выступая на заседании СБ ООН.

По словам Б.Джафари, основная часть главарей этой террористической группировки - "турки и египтяне, отправленные Мурси (экс-президентом Египта Мухаммедом Мурси - ИФ)".

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Интерфакс