Этот контент был опубликован 3 апреля 2019 г. 18:18

Лондон. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Парламентский заместитель министра по делам Brexit Крис Хитон-Харрис в среду объявил об уходе с поста из-за несогласия поддержать продление Brexit.

"После долгих размышлений я решил покинуть правительство под руководством Терезы Мэй", - написал К.Хитон-Харрис в своем Twitter.

По его словам, он "благодарен премьер-министру за предоставленную возможность служить на пользу Великобритании".

К.Хитон-Харрис также опубликовал в Twitter текст письма, которое он направил Т.Мэй.

В письме отмечается, что он не видит смысла в том, чтобы оставаться в правительстве на фоне неясности с Brexit.

"Я прекрасно понимаю, что вы не хотите покидать Евросоюз без согласованной сделки (с Брюсселем - ИФ), и это, очевидно, делает мою работу в правительстве неактуальной", - говорится в документе.

"Я действительно считаю, что мы должны были уважать результаты референдума 2016 года и должны были выйти из ЕС в тот самый день (29 марта 2019 года - ИФ)", - подчеркнул К.Хитон-Харрис.

Ранее об отставках из-за Brexit объявили несколько членов кабинета: министр Великобритании по делам Brexit Доминик Рааб, министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара, министр транспорта Великобритании Джо Джонсон и британский министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей.

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости еще раз ненадолго продлить сроки Brexit. Она пояснила, что эта отсрочка должна быть как можно более короткой, и что она завершится, как только будет принято соглашение по Brexit.

При этом Т.Мэй отмечала, что она хочет окончания процесса до 22 мая, чтобы Великобритании не потребовалось принимать участие в выборах в Европарламент.

Ранее ЕС предоставил Великобритании отсрочку по Brexit до 12 апреля, и в случае, если в Лондоне не договорятся о конкретной процедуре Brexit, в этот день страна покинет ЕС без какого-либо соглашения.

1тэ ар

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