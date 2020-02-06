Этот контент был опубликован 6 февраля 2020 г. 13:00

Вашингтон. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Член Европейской комиссии, курирующий вопросы торговли, Фил Хоган в четверг прибудет в Вашингтон, чтобы обсудить вопросы торговли, сообщает агентство Bloomberg.

Хоган встретится с американскими официальными лицами, в том числе с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером. Это вторая поездка Хогана в США менее чем за месяц.

По словам представителя Еврокомиссии, эти встречи - часть регулярных контактов на техническом и политическом уровне в рамках двусторонней трансатлантической повестки.

Трамп в 2018 году договорился с бывшим главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером начать переговоры о новом торговом соглашении между США и ЕС.

В январе 2020 года президент США заявлял, что, если США и ЕС не достигнут соглашения по торговле, то Вашингтон введет 25%-е пошлины на импорт европейских автомобилей.

1мм во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!