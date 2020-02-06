Вашингтон. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Член Европейской комиссии, курирующий вопросы торговли, Фил Хоган в четверг прибудет в Вашингтон, чтобы обсудить вопросы торговли, сообщает агентство Bloomberg.
Хоган встретится с американскими официальными лицами, в том числе с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером. Это вторая поездка Хогана в США менее чем за месяц.
По словам представителя Еврокомиссии, эти встречи - часть регулярных контактов на техническом и политическом уровне в рамках двусторонней трансатлантической повестки.
Трамп в 2018 году договорился с бывшим главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером начать переговоры о новом торговом соглашении между США и ЕС.
В январе 2020 года президент США заявлял, что, если США и ЕС не достигнут соглашения по торговле, то Вашингтон введет 25%-е пошлины на импорт европейских автомобилей.
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