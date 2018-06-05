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Этот контент был опубликован 5 июня 2018 г. 20:12 05.06.2018 - 20:12

*** Если не решать проблемы миграции, через пять лет Евросоюза не будет - госсекретарь Бельгии

Брюссель. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Евросоюз нуждается в настоящем европейском режиме убежища, заявил во вторник член Еврокомиссии по вопросам миграции и внутренним делам Димитрис Аврамопулос.

"Наша система должна быть строгой, но справедливой, предусматривающей процедуры, которые позволят быстро обеспечить защиту тем, кто в ней нуждается, в то время как надо будет отправлять обратно тех, у кого нет права оставаться", - сказал еврокомиссар на пресс-конференции в Люксембурге после заседания Совета ЕС по юстиции и внутренним делам, который обсуждал реформу "дублинской системы" предоставления убежища.

По его словам, на заседании совета состоялась откровенная и искренняя дискуссия на базе компромиссного предложения, подготовленного болгарским председательством Совета ЕС. Д.Аврамопулос пообещал поддерживать это предложение, которое, как он считает, может привести к справедливому соглашению, приемлемому для всех сторон.

Отвечая на вопросы, он признал, что "те, кто говорит, что "Дублин умер", правы, дублинские правила мертвы".

"Мы должны переходить к другому. Реформа европейской системы убежища не завершена, но кое-кто хотел бы пожертвовать и этим текстом тоже", - сказал он, добавив, что не согласен с высказываниями представителей некоторых стран ЕС по ситуации с предоставлением убежища в ЕС, в частности, имея в виду бельгийского госсекретаря по вопросам убежища и миграции Тео Франкена, резко раскритиковавшего во вторник итоги этого совета.

"Нет достаточной базы для продолжения дискуссии о реформе Дублина. Несколько стран выразили свою значительную сдержанность", - заявил Т.Франкен, слова которого привел сайт телеканала RTBF.

"Если не решать проблемы миграции, через 5 лет не будет ни Европейского союза, ни Шенгенского пространства. Сейчас или никогда", - сказал госсекретарь Бельгии, отметив, что не верит в то, что июньский Европейский совет сможет прийти к консенсусу или даже к квалифицированному большинству по этому вопросу.

"Такие заявления ничему не служат, и они совершенно контрпродуктивны", - прокомментировал Д.Аврамопулос высказывания Т.Франкена, назвав их "страхом перед будущим".

"Мы продолжим сотрудничество, чтобы прийти к общему подходу", - пообещал член Еврокомиссии.

Он напомнил, что предыдущая реформа убежища длилась 8 лет, и полагает, что нынешняя будет осуществлена гораздо быстрее. Обсуждавшийся в Люксембурге вопрос, по его оценке, "деликатный, но чрезвычайно важный".

"Сегодняшняя дискуссия предоставляет основу для обсуждения на Европейском совете в конце июня", - продолжил еврокомиссар. - Это председателю (Европейского совета Дональду - ИФ) Туску и национальным руководителям надлежит подняться на сцену, чтобы обратиться с посланием по системе убежища на саммите в конце месяца, основываясь на сегодняшней дискуссии. Иными словами, мы расчистили путь для наших руководителей, которые смогут принять смелое решение".

"И это наш ответ на их просьбу. Они нас просили подготовить почву. У нас был мандат подготовить предложения к концу июня. Мы подготовили их гораздо раньше. Теперь им надлежит принять быстрое решение", - заключил Д.Аврамопулос.

Основополагающий принцип дублинского регламента заключается в том, что первое государство-член ЕС, в котором подано заявление о предоставлении убежища, несет ответственность за требование просителя. Одной из главных целей этого регламента является предотвращение подачи заявлений тем же просителем в нескольких государствах-членах. Однако с массовым наплывом заявителей во время миграционного кризиса, когда несоразмерная нагрузка легла на страны "первой линии" - Италию и Грецию - дублинские правила на практике оказались пустой буквой.

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