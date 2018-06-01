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Этот контент был опубликован 1 июня 2018 г. 17:27 01.06.2018 - 17:27

Брюссель. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Еврокомиссия на переговорах с США пыталась объяснять, что ЕС не имеет отношения к главным причинам, вызвавшим обеспокоенность Вашингтона относительно европейского экспорта стали и алюминия, заявила член ЕК по торговле Сесилия Мальмстрем.

"Это не из-за нас. Мы тоже жертвы перепроизводства, жертвы демпинга, причиняемого главным образом Китаем. И у нас есть позитивная и конструктивная программа", - сказала еврокомиссар в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе.

По ее словам, делегация ЕС также объясняла американской стороне, что она предпринимала для борьбы против перепроизводства и демпинга Китая - антидемпинговые меры, реформу системы торговой защиты и др.

Однако, отметила С.Мальмстрем, США не были расположены принимать эти аргументы и пытались подтолкнуть ЕС к уступкам, еще до того, как разъяснили, что мог бы получить Евросоюз в обмен на это.

"Они выбрали ограничение торговли, в частности, на основе квот. Но торговлю так не ведут. Поэтому мы тоже применим такой вид мер", - сообщила член Еврокомиссии.

"Европейский союз уже сегодня подает непосредственно в ВТО просьбу о консультациях и о созыве панели арбитров", - объявила С.Мальмстрем.

"Мы также подготовили меры по, как ее называют, ребалансировке (торгового обмена - ИФ). Мы сделаем это пропорциональным и взвешенным образом в течение ближайших недель. Срок - 20 июня", - сказала еврокомиссар.

Она заявила о решимости Еврокомиссии защищать многостороннюю систему ВТО. И хотя эта система и не является совершенной, ее необходимо сохранить, чтобы были правила, соблюдаемые всеми.

"Если мировые акторы не будут уважать правила, система может обрушиться. Это причина, по которой мы оспариваем сегодня в ВТО действия США и Китая. Это показывает, что мы не выбираем тот или иной лагерь. Мы выступаем за многостороннюю всемирную систему, которая будет регулироваться правилами", - подчеркнула С.Мальмстрем.

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