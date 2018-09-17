Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Брюссель. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) и член Еврокомиссии по вопросам энергии Марош Шефчович в понедельник объявил о планах принять участие в борьбе за пост председателя ЕК, сообщают европейские СМИ.

Выступая в Брюсселе, словак М.Шефчович заявил, что одна из его главных целей в случае назначения на пост главы Еврокомиссии будет заключаться в том, чтобы избавиться "от заграждений с колючей проволокой в сознании" европейцев.

Он также отметил, что европейские политики должны предпринимать больше усилий, чтобы понять, почему все больше европейцев обращаются к крайне правым взглядам.

СМИ отмечают, что 52-летний словацкий дипломат М.Шефчович cтал, таким образом, стал первым представителем фракции "Прогрессивный альянс социалистов и демократов", заявившим о готовности бороться за пост председателя Еврокомиссии. Эта фракция - вторая по размеру в Европарламенте.

В настоящий момент пост председателя Еврокомиссии занимает Жан-Корд Юнкер, срок его полномочий истекает в следующем году.

Кандидатов на пост нового председателя Еврокомиссии выдвигают по итогам выборов в Европарламент. Ближайшие такие выборы пройдут в мае 2019 года.

Среди других возможных претендентов от европейских социалистов называют члена Еврокомиссии по экономике и финансовым делам Пьера Московиси и еврокомиссара по межведомственным отношениям и верховенству права Франс Тиммерманс.

От Европейской народной партии, которая в 2014 году номинировала Ж.-К.Юнкера, борьбу за пост председателя ЕК борьбу будет вести немецкий политик Манфред Вебер. Он первым выдвинул свою кандидатуру, его решение поддержала канцлер ФРГ Ангела Меркель.

1вл во

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

swissinfo.ch in russian

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс