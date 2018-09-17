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Этот контент был опубликован 17 сентября 2018 г. 18:08 17.09.2018 - 18:08

Брюссель. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) и член Еврокомиссии по вопросам энергии Марош Шефчович в понедельник объявил о планах принять участие в борьбе за пост председателя ЕК, сообщают европейские СМИ.

Выступая в Брюсселе, словак М.Шефчович заявил, что одна из его главных целей в случае назначения на пост главы Еврокомиссии будет заключаться в том, чтобы избавиться "от заграждений с колючей проволокой в сознании" европейцев.

Он также отметил, что европейские политики должны предпринимать больше усилий, чтобы понять, почему все больше европейцев обращаются к крайне правым взглядам.

СМИ отмечают, что 52-летний словацкий дипломат М.Шефчович cтал, таким образом, стал первым представителем фракции "Прогрессивный альянс социалистов и демократов", заявившим о готовности бороться за пост председателя Еврокомиссии. Эта фракция - вторая по размеру в Европарламенте.

В настоящий момент пост председателя Еврокомиссии занимает Жан-Корд Юнкер, срок его полномочий истекает в следующем году.

Кандидатов на пост нового председателя Еврокомиссии выдвигают по итогам выборов в Европарламент. Ближайшие такие выборы пройдут в мае 2019 года.

Среди других возможных претендентов от европейских социалистов называют члена Еврокомиссии по экономике и финансовым делам Пьера Московиси и еврокомиссара по межведомственным отношениям и верховенству права Франс Тиммерманс.

От Европейской народной партии, которая в 2014 году номинировала Ж.-К.Юнкера, борьбу за пост председателя ЕК борьбу будет вести немецкий политик Манфред Вебер. Он первым выдвинул свою кандидатуру, его решение поддержала канцлер ФРГ Ангела Меркель.

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