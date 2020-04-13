Этот контент был опубликован 13 апреля 2020 г. 16:21

Вашингтон. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Моряк с авианосца USS Theodore Roosevelt (CVN 71) ("Теодор Рузвельт"), который одним из первых заболел коронавирусом на борту, скончался от инфекции, сообщили в понедельник ВМС США.

"Моряк, приписанный к "Теодору Рузвельту", который 9 апреля был доставлен в отделение интенсивной терапии военно-морского госпиталя США на Гуаме, 13 апреля скончался от связанных с COVID осложнений ", - говорится в сообщении ВМС.

Положительный тест на коронавирус у него был выявлен еще 30 марта. После этого он был снят с борта авианосца и помещен в изоляцию с четырьмя другими моряками с авианосца, у которых была также выявлена инфекция.

По сообщению ВМС США, в настоящее время, уже у 585 членов команды американского атомного авианосца USS Theodore Roosevelt (CVN-71) ("Теодор Рузвельт") выявлено заболевание коронавирусом.

Практически каждый десятый моряк на авианосце заболел COVID-19. На данный момент протестировано 92% членов команды. У 3724 моряков исследование на вирус дало отрицательный результат.

Как сообщалось, в конце марта из-за вспышки коронавируса на борту авианосец был в экстренном порядке направлен на базу на острове Гуам в западной части Тихого океана.

В общей сложности 3967 моряков сошли на берег на Гуаме и находятся на карантине.

В настоящее время число заболевших моряков авианосца составляет 65% ото всех 890 инфицированных COVID-19 в ВМС США.

1нв ав

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