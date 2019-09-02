Этот контент был опубликован 2 сентября 2019 г. 16:23

Франкфурт. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Член совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Ив Мерш высказал опасения относительно планов Facebook по созданию криптовалюты Libra.

"Я искренне надеюсь, что европейский народ не поддастся искушению и не променяет безопасность уже имеющихся платежных решений и каналов на привлекательные, но коварные обещания Facebook", - сказал Мерш в ходе выступления на конференции во Франкфурте.

Он также отметил, что созданием Libra занимаются "те же самые люди, которые оправдывались перед законодателями в США и Европейском союзе из-за угроз для нашей демократии, связанных с тем, как они обращались с персональными данными на своих социальных платформах".

Одним из поводов для беспокойства Мерш назвал тот факт, что выпускать криптовалюту будут сразу несколько компаний в области платежей, технологий, электронной торговли и телекоммуникаций. Принимать решения относительно криптовалюты будет специально созданная организация Libra Association, в состав которой вошли Mastercard, PayPal, eBay и Uber.

"Как и государственные деньги, Libra будет очень централизованной, Facebook и ее партнеры будут выступать в роли эмитентов этой валюты", - отметил Мерш, высказав опасения о том, что компании "получат привилегированный доступ к персональным данным, которыми смогут злоупотреблять с целью монетизации".

Facebook планирует выпустить Libra в следующем году. Она будет относиться к категории "стейблкойн" (stablecoin - общее название криптовалют, которые обеспечены национальными валютами и активами). Facebook ставит цель избежать существенных колебаний стоимости Libra, чтобы криптовалюту можно было использовать для ежедневных транзакций.

Служба финансово-экономической информации

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