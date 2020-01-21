Москва. 22 января. ИНТЕРФАКС - Заседание чрезвычайного комитета ВОЗ в связи со вспышкой нового коронавируса в Китае, как ожидается, пройдет в среду в режиме телефонной конференции.

Накануне представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила "Интерфаксу", что заседание будет проводиться с тем, чтобы "получить рекомендацию, является ли ситуация с новым коронавирусом основанием для объявления чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, и какие меры следует предпринять в этой связи".

Она напомнила, что за все время существования ВОЗ чрезвычайная ситуация объявлялась организацией всего пять раз: из-за эпидемии свиного гриппа в 2009 году, эпидемии полиомиелита в 2009 году, вируса Зика в 2016 году и лихорадки Эбола в Западной Африке и Демократической республике Конго в 2014 и 2019 годах.

Кроме того, были случаи, что были заседания, по итогам которых принималось решение не объявлять чрезвычайную ситуацию: так было, в частности, в случае ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и желтой лихорадки в Анголе.

Россию на заседании будет представлять Роспотребнадзор, который является координатором Международных медико-санитарных правил, отмечала Вуйнович.

Она напомнила, что в случае объявления чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, будут предложены временные меры, которые в дальнейшем будут постоянно пересматриваться в зависимости от ситуации. Если эта ситуация будет объявлена, отметили в ВОЗ, она потребует скоординированного международного ответа. "ВОЗ тесно сотрудничает со странами, чтобы помочь им подготовиться к оперативному выявлению и реагированию на случаи или кластеры", - сказала Вуйнович.

По ее словам, ВОЗ в настоящее время не рекомендовала вводить какие-либо ограничения на поездки или торговлю.

Отвечая на вопрос, насколько велик для России риск распространения коронавируса, Вуйнович ответила, что риск распространения вируса для каждой из стран будет обсуждаться на предстоящем заседании.

Со своей стороны, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) выпустила накануне рекомендации для российских туристов, направляющихся в Китай: в частности, им предлагают использовать маски для защиты рта и носа, чаще мыть руки и воздержаться от поездок в город Ухань, где зафиксирована вспышка коронавируса.

"Роспотребнадзор рекомендует заранее планировать свои поездки при посещении КНР и воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации", - говорилось в сообщении ведомства, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора.

Чтобы не допустить завоз коронавируса в Россию, туристам рекомендовано соблюдать в Китае ряд мер предосторожности.

Среди них - рекомендация не посещать рынки, где продаются животные и морепродукты, а также зоопарки; употреблять только термически обработанную пищу и бутилированную воду, использовать средства защиты органов дыхания (маски), мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи.

Кроме того, в Роспотребнадзоре рекомендуют россиянам, вернувшимся из Китая, не допускать самолечения, и в случае появления симптомов заболевания обращаться к врачу.

"Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора", - отмечали в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также заявили накануне, что полностью исключить завоз в Россию нового коронавируса невозможно, однако даже если это произойдет, вероятность широкого распространения вируса "можно оценить как низкую".

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань зафиксирована в декабре (первый случай датирован 12 декабря), возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован). По последним данным, новый вирус лабораторно подтвержден у 291 человека в мире (из них 287 в Китае, преимущественно в городе Ухань, а также в Пекине и Шанхае), сообщалось о шести летальных исходах. Кроме того, два случая заболевания зафиксированы в Таиланде, один в Японии и один в Южной Корее, также в СМИ сообщалось о возможном завозе вируса на Филиппины и в Австралию.

Предварительно, вспышка связана с рынком морепродуктов в городе Ухань, рынок закрыт.

Председатель КНР Си Цзиньпин уже потребовал принять меры по недопущению эпидемии в Китае.

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