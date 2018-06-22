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Этот контент был опубликован 22 июня 2018 г. 20:03 22.06.2018 - 20:03

Вашингтон. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Импичмент в отношении президента США ДональдаТрампа поддерживают 42% американцев, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией SSRS по заказу телеканала Си-Эн-Эн.

Вместе с тем "большинство американцев по-прежнему считают, что попытки России повлиять на президентские выборы в 2016 году - это серьезный вопрос, который следует расследовать".

При этом снижается одобрение деятельности спецпрокурора Роберта Мюллера, проводящего расследование предполагаемого вмешательства России в выборы.

"Число американцев, которые одобряют, как Мюллер ведет расследование, сократилось с 48% в марте до всего 41% в мае", - говорится в сообщении телеканала.

В понедельник собственный опрос о Дональде Трампе выпустила исследовательская компания "Гэллап". По данным ее опроса, 45% американцев одобряют деятельность Д.Трампа на посту президента. Это стало самым высоким рейтингом одобрения деятельности Д.Трампа в опросах "Гэллап".

1кю ар

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