Этот контент был опубликован 7 июня 2019 г. 18:22

Вашингтон. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Военное командование США поднимет с российской стороной вопрос об инциденте с участием кораблей обеих стран в Филиппинском море, заявил в пятницу и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан.

"Там явно была угроза безопасности. Такое поведение (российских военных моряков - ИФ) было небезопасным и непрофессиональным. У нас будут обсуждения по военным каналам с российской стороной", - приводит его слова американское телевидение. Кроме того, по данным СМИ, Шанахан пообещал, что США направят России протест по дипломатическим каналам.

Шанахан подчеркнул, что инцидент не нарушил плановые операции ВМС США в Филиппинском море.

Ранее представитель 7-го оперативного флота США Клейтон Досс сообщил, что российский эсминец едва не столкнулся с американским ракетным крейсером в Филиппинском море в результате действий, которые были "небезопасными и непрофессиональными".

"Действуя в Филиппинском море, российский эсминец класса Удалой совершил небезопасный маневр по отношению к крейсеру USC Chancellorsville", - отметил он.

При этом он назвал "пропагандой" утверждение российской стороны о том, что сам американский корабль совершил опасный маневр.

Представитель 7-го оперативного флота ВМС США подчеркнул, что российский эсминец приблизился на расстояние от 15 до 30 метров к американскому крейсеру.

Позднее 7-й оперативный флот ВМС США сообщил детали инцидента, указав, что небезопасный маневр российского корабль по отношению к американскому крейсеру "поставил под угрозу безопасность экипажа и корабля".

"В то время как крейсер Chancellorsville готовился к посадке на палубу своего вертолета и шел устойчивым курсом и скоростью, российский корабль, маневрировавший позади и справа от Chancellorsville, увеличил скорость и приблизился на небезопасное расстояние 50-100 футов (15-30 метров). Это небезопасное действие вынудило Chancellorsville дать полный ход и начать маневрировать, чтобы избежать столкновения", - говорится в сообщении.

"Мы считаем действия России во время этого инцидента небезопасными и непрофессиональными, которые не соответствуют Международным правилам предупреждения столкновений судов в море (COLREGS), "Правилам дорожного движения" и признанным международным традициям", - отмечается в сообщении флота.

Как сообщал "Интерфакс", российские военные заявили об опасных действиях американского крейсера в Восточно-Китайском море, которые едва не привели к столкновению с большим противолодочным кораблем "Адмирал Виноградов".

Инцидент произошел в пятницу в 06:35 МСК в юго-восточной части Восточно-Китайского моря при движении параллельными курсами отряда кораблей Тихоокеанского флота России и авианосной ударной группы ВМС США, заявили в пятницу в пресс-службе Тихоокеанского флота РФ.

"Крейсер УРО (управляемого ракетного оружия) Chancellorsville ВМС США внезапно изменил направление движения и пересек курс БПК "Адмирал Виноградов" в 50 метрах от корабля", - заявили российские военные.

"В целях предотвращения столкновения экипаж БПК "Адмирал Виноградов" был вынужден совершить экстренное маневрирование. На международной волне командованию американского корабля был заявлен протест и указано на недопустимость подобных действий", - заявили в пресс-службе ТОФ.

Как сообщал "Интерфакс", в июле 2002 года крейсер Chancellorsville заходил с визитом во Владивосток, а принимающей стороной был, в частности, БПК "Адмирал Виноградов".

Большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" построен на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде и спущен на воду в 1987 году. В 1989 году вошел в состав Тихоокеанского флота. На вооружении БПК, в частности, артиллерийские установки, противолодочный ракетный комплекс "Раструб" и зенитный ракетный комплекс "Кинжал".

Chancellorsville считают одним из самых мощных ракетных крейсеров США класса Ticonderoga. В составе ВМС США с 1989 года. Корабли этого типа вооружены крылатыми ракетами Tomahawk, противолодочными ракетами ASROC, управляемыми ракетами SM-2 и SM-3. Оснащен многоцелевой системой слежения и наведения Aegis. Крейсер принимал участие в операции "Буря в пустыне" в Персидском заливе в 1991 году.

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