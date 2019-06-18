Этот контент был опубликован 18 июня 2019 г. 19:12

Вашингтон. 18 июня. ИНТЕРФАКС - И.о. главы Пентагона Патрик Шанахан решил отказаться от борьбы за "постоянный" пост министра обороны, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.

"И.о. главы Пентагона Патрик Шанахан проделал прекрасную работу. Но он решил не продолжать процесс утверждения (в должности постоянного главы оборонного ведомства - ИФ), так как хочет уделить больше времени семье", - написал он в своем твитере.

Трамп пояснил, что назначит новым и.о. главы Пентагона Марка Эспера, который до сих пор занимал пост министра сухопутных сил США.

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