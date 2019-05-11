Этот контент был опубликован 11 мая 2019 г. 13:57

Вашингтон. 11 мая. ИНТЕРФАКС - Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан отправляется в субботу в район близ границы с Мексикой, передают в субботу американские СМИ.

По данным изданий, П.Шанахан прибудет в город Мак-Аллен (штат Техас), который находится в 8 км от мексиканской границы.

Ожидается, что и.о. министра обороны США встретится с официальными лицами, а также посетит центр распределения иммигрантов.

О поездке П.Шанахана стало известно два дня спустя после того, как президент США Дональд Трамп принял решение о его выдвижении на пост главы министерства обороны.

1тэ ав

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