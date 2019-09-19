Этот контент был опубликован 19 сентября 2019 г. 17:18

Брюссель. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Шанс достроить газопровод "Северный поток 2" до конца текущего года остается - осталось уже меньше пятой части, но все упирается в позицию датских властей, заявил глава "Газпрома" (MOEX: GAZP) Алексей Миллер.

"На сегодняшний день еще "Рубикон" (дедлайн, после которого завершение строительства в 2019 г. становится невозможным - ИФ) не пройден. По одной простой причине - датский участок достаточно короткий, сроки строительства на датском участие составляют всего-навсего около пяти недель", - сказал Миллер в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) в Брюсселе, где проходят трехсторонние консультации ЕС, России и Украины.

"Поэтому, конечно же, шанс есть. Построено более 81% всей протяженности газопровода в двухниточном исполнении. В текущий период времени строительство ведется строго по графику", - заявил глава "Газпрома".

"Но ключевым вопросом, конечно же, является решение датских властей по прокладке морского газопровода в экономической зоне Дании", - напомнил Миллер.

Рр фф ан

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