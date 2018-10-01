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Этот контент был опубликован 1 октября 2018 г. 17:22 01.10.2018 - 17:22

*** Власти Франции обдумывают идею организации в Ереване церемонии в память об Азнавуре

Париж. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Легендарный французский шансонье Шарль Азнавур, вероятно, будет похоронен в коммуне Монфор-л'Амори, недалеко от Парижа, сообщают местные СМИ.

Эта коммуна располагается в департаменте Ивлин.

Французские СМИ отмечают, что именно в этом месте Ш.Азнавур хотел, чтобы его похоронили. В коммуне Монфор-л'Амори располагался один из домов певца, в котором он часто проводил время со своей семьей.

В сообщениях не уточняется, когда состоятся похороны.

"Моя земля - это французская земля. В монастыре XII века в моей коммуне Монфор-л'Амори сооружен специальный небольшой семейный склеп", - рассказывал Ш.Азнавур в 2009 году в интервью изданию "Корс Матан".

Между тем, по информации радиостанции "Эроп-1", Елисейский дворец в настоящий момент рассматривает возможность организации в Ереване в октябре церемонии, в ходе которой будет отдана дань уважения Ш.Азнавура. Это мероприятие может быть приурочено к проведению в столице Армении 11 и 12 октября саммита Международной организации Франкофонии, на который приедет президент Франции Эмманюэль Макрон. Изначально планировалось, что вместе с французским лидером на эту встречу отправится и Ш.Азнавур.

Соболезнования в связи с кончиной легендарного певца выразили ведущие политические деятели. В частности, глубочайшее сожаление выразила мэр Парижа Анна Идальго. По ее словам, Ш.Азнавур был "настоящей иконой для французской музыки".

Кроме того, мэр французской столицы предложила выбрать место в Париже и присвоить ему имя Ш.Азнавура. А.Идальго свою инициативу обосновала тем, что творчество певца "вдохновляло и будет вдохновлять еще многие-многие поколения".

Французские СМИ отмечают, что у Ш.Азнавура были запланированы в ближайшее время выступления по всей стране. Ожидалось, что 8 ноября он выступит на сцене пригорода Парижа - Булонь-Бийанкур. Затем у него было намечено небольшое турне, в ходе которого он должен был посетить французские города Тур, Дижон, Руан и Страсбург.

Известный французский шансонье Ш.Азнавур умер в возрасте 94 лет в ночь на понедельник.

Ш.Азнавур - французский певец, композитор, писатель и актер армянского происхождения. В 1998 году по итогам совместного опроса журнала "Тайм" и телеканала Си-Эн-Эн Ш.Азнавур был признан лучшим эстрадным исполнителем XX века.

За время своей карьеры он записал более 1300 песен и сыграл более чем в 60 фильмах.

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