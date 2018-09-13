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Этот контент был опубликован 13 сентября 2018 г. 11:39 13.09.2018 - 11:39

Стокгольм. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Правоохранительные органы Швеции задержали мужчину, подозреваемого в краже драгоценностей короля Карла IX и его супруги, говорится в распространенном в четверг пресс-релизе шведской прокуратуры.

В документе отмечается, что подозреваемого задержали во второй половине дня в среду.

При этом украденные королевские регалии пока не были обнаружены. Полиция продолжает их поиски, а также второго подозреваемого по этому делу.

В августе королевские драгоценности XVII века были украдены из собора города Стренгнес. Грабители похитили две короны - короля Карла IX и его жены Кристины, а также королевскую державу.

Ранее шведские СМИ сообщали, что воры скрылись с места преступления на велосипедах, после чего пересели на моторную лодку.

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