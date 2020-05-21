Этот контент был опубликован 21 мая 2020 г. 9:43

Брюссель. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Только у 7,3% жителей столицы Швеции Стокгольма обнаружены антитела от коронавируса COVID-19, сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на исследование шведских ученых.

СМИ уточняют, что для исследования привлекались результаты 1,1 тыс. анализов, собранных по всей стране, однако пока что обнародованы лишь данные по Стокгольму. Исследование должно было предоставить сведения о выработке жителями коллективного иммунитета против COVID-19.

"(Показатели - ИФ) немного ниже ожидаемых, но не существенно ниже - может, на 0,5 - 1%. Это довольно-таки хорошо соответствует нашим моделям", - заявил главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

Ранее в Минздраве Швеции прогнозировали инфицирование к настоящему времени до трети населения Стокгольма коронавирусом и выработку жителями, по крайней мере, ограниченного коллективного иммунитета

Однако СМИ отмечают, что результаты данного исследования шведских ученых могут вызвать сомнения в эффективности стратегии, избранной Швецией в борьбе с коронавирусом, и в том, что в результате жители страны смогли выработать коллективный иммунитет в достаточных масштабах. Так, Швеция в отличие от других скандинавских и европейских стран не ограничивала полностью передвижения жителей страны, работу предприятий и развлекательных учреждений из-за пандемии коронавируса.

Подобные меры вызвали неоднозначную реакцию как в Швеции, так и за рубежом. Отмечается, что, хотя смертность лиц, инфицированных коронавирусом, в Швеции оказалась выше, чем в соседних скандинавских странах, но при этом намного ниже, чем в Великобритании, Италии, Франции, выбравших путь жесткой изоляции.

В свою очередь в Минздраве Швеции подчеркивали, что политика в области здравоохранения не имеет непосредственную цель сформировать коллективный иммунитет у населения, и что она пытается замедлить распространение коронавируса для лучшей подготовки к нему медицинских служб.

Кроме этого, указывают СМИ, эффективность коллективного иммунитета в отношении COVID-19 остается под вопросом. Также точно неизвестно, насколько силен и продолжителен индивидуальный иммунитет у лиц, переболевших коронавирусом.

По данным портала Worldometer, специализирующегося на статистике, в Швеции выявлены 31 523 случая коронавируса. Скончались 3 831 инфицированный, выздоровели 4 971 человек.

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