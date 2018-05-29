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Этот контент был опубликован 29 мая 2018 г. 11:16 29.05.2018 - 11:16

Брюссель. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Шведский железнодорожный перевозчик SJ предложил пассажирам бесплатно воспользоваться услугами компании из-за неполадок на сервисе по продаже железнодорожных билетов, передает во вторник шведское агентство ТТ.

"В данный момент мы не можем продавать билеты на поезда. В зависимости от количества доступных мест, поговорив с сотрудниками компании, пассажиры могут пройти (на поезда - ИФ) без билетов", - приводит агентство слова представителя SJ Карла-Йохана Линде.

Он подчеркнул, что поезда компании ходят исправно и проблема заключается только в системе продажи билетов.

В сообщении ТТ отмечается, что пока неизвестно, когда компании удастся устранить неполадки в системе.

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