Этот контент был опубликован 10 апреля 2019 г. 16:26

*** Он пролетел над районами России, граничащими с Украиной

Лондон. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - В рамках реализации международного Договора по открытому небу самолет Saab-340 шведских Королевских ВВС в среду совершил многочасовой наблюдательный полет над европейской частью России, в том числе вблизи границы с Украиной, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, шведский военный самолет, поднявшийся с подмосковного аэродрома Кубинка, осуществил, в частности, полет над территориями Тульской, Липецкой, Воронежской, Белгородской, Курской и Орловской областей. При этом во время выполнения полета над Белгородской областью он совершил пролеты над приграничными районами России с Украиной. В какие-то моменты он приближался к границе Харьковской области на расстояние около 20-25 км.

В понедельник начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков сообщил, что совместная миссия Швеции, Германии и США на текущей неделе в рамках Договора по открытому небу выполнит наблюдательный полет над территорией РФ на шведском самолете наблюдения Saab-340 с аэродрома Кубинка.

В ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения должны контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

Самолет наблюдения Saab-340 относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать взаимные облеты территорий для контроля военной деятельности.

1нв др

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