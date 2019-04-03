Этот контент был опубликован 3 апреля 2019 г. 23:30

Лондон. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Самолет Saab-340 шведских Королевских ВВС в среду провел многочасовой наблюдательный полет над Ленинградской областью в рамках реализации Договора по открытому небу, следует из мониторинговых данных западных авиадиспетчерских служб.

По их сведениям, шведский военный самолет во время полета, продолжавшегося более четырех часов, совершил полет над западными районами Ленинградской области, граничащими с Эстонией, Санкт-Петербургом и Карельским перешейком, в том числе вблизи российской границы с Финляндией.

Как сообщила в понедельник газета "Красная звезда, ссылаясь на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, совместная миссия Германии, Италии и Греции в рамках реализации международного договора по открытому небу в период с 1 по 5 апреля выполнит с подмосковного аэродрома Кубинка наблюдательный полет над территорией Российской Федерации по согласованному маршруту на шведском самолете наблюдения Saab-340.

При этом, по его словам, в рамках договора по открытому небу военные инспекторы РФ с 1 по 5 апреля также осуществят наблюдательный полет на российском самолете наблюдения Ту-214ОН над территорией Испании.

Как сообщалось, на минувшей неделе российский военный самолет Ту-154М ЛК-1 совершил наблюдательный полет над Соединенными Штатами. В частности, самолет, оснащенный оборудованием для фотосъемки и радиолокационного наблюдения, курсировал над стратегическими американскими военными базами и объектами, расположенными в штатах Калифорния и Невада.

Также в рамках договора по открытому небу самолет ВВС США Boeing OC-135B в конце февраля и первой половине марта провел серию наблюдательных полетов над Сибирью и Дальним Востоком.

Эти полеты стали первыми с ноября 2017 года. В феврале пресс-секретарь Пентагона Джейми Дэвис отметил, что длинный перерыв между полетами объясняется напряженностью, которая возникла в американо-российских отношениях.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать взаимные облеты территорий для контроля военной деятельности.

В августе 2017 года сообщалось, что самолет Ту-154 Минобороны России совершил наблюдательный полет над Белым домом, Капитолием и Пентагоном в Вашингтоне - над зоной особой секретности США. Эксперты в Москве тогда заявили, что полет российского самолета не нарушил положений договора.

1нв ки

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