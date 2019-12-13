Этот контент был опубликован 13 декабря 2019 г. 2:29

Брюссель. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Швеции Стефан Лeвен заявил в пятницу, что результаты выборов в Великобритании, согласно данным экзит-полов, означают, что Brexit теперь материализуется

"Это очень четкий результат - он не изменится к завтрашнему утру", - сказал он журналистам, покидая саммит ЕС в Брюсселе.

По словам шведского премьера, это "означает, что мы будем двигаться вперед в вопросе нашего разделения".

Он отметил, что на заключение нового соглашения с Великобританией о ее взаимоотношениях с ЕС времени не остается.

Правящая Консервативная партия Великобритании смогла обеспечить себе большинство в Палате общин по итогам выборов, свидетельствуют результаты опросов, проведенных на выходах с избирательных участков.

Согласно данным, обнародованным телеканалом Sky News, тори получают 368 мест, Лейбористская партия Джереми Корбина - 191 место. Шотландская национальная партия может рассчитывать на 55 мест, "Либеральные демократы" - на 13. "Зеленые" могут получить лишь одно место, остальные 22 места распределятся между другими участвовавшими в выборах партиями.

Для получения большинства консерваторам было необходимо получить как минимум 326 мест в 650-местной нижней палате британского парламента.

Джонсон призвал к досрочным выборам, когда стало ясно, что он не сможет исполнить свое обещание вывести Великобританию из ЕС 31 октября. Премьер надеется, что новый состав парламента поддержит его сделку по Brexit.

Джонсон добивался, чтобы Великобритания покинула ЕС 31 октября, даже если к этому моменту стороны не смогут достигнуть соглашения по процедуре "развода" и дальнейшим отношениям. Британский парламент выступил против выхода из ЕС без сделки с Брюсселем, обязав Джонсона просить об отсрочке Brexit. Теперь Brexit запланирован на 31 января 2020 года.

1гк ки

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