Этот контент был опубликован 18 ноября 2019 г. 19:21

Париж. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Швейцарский энтузиаст-исследователь возможностей альтернативных источников энергии Бертран Пикар, совершивший несколько лет назад полет на самолете на солнечных батареях Solar Impulse 2, решил установить рекорд за рулем автомобиля с альтернативным видом топлива.

В этот раз Пикар намерен побить рекорд по дальности поездки без дозаправок на автомобиле на водородном топливе.

"На следующей неделе я попытаюсь установить новый рекорд, проехав более 700 км на водородном автомобиле", - написал Пикар в понедельник на своей странице в Facebook.

По его словам, он хочет продемонстрировать, как с помощью экологически чистых технологий можно достичь применимых на практике в автопроме результатов.

Европейские СМИ отмечают, что в настоящее время рекордом для автомобилей на водородном топливе без дозаправок является дистанция в 700 километров. Это расстояние удалось преодолеть в 2014 году на кроссовере Hyundai ix35 Fuel Cell.

Пикар же намерен попробовать побить этот рекорд на автомобиле Hyundai Nexo. Эта машина считается "наследником" более ранней модели - Hyundai ix35 Fuel Cell/

Согласно официальным данным, запас хода Hyundai Nexo 666 км. Однако Пикар надеется преодолеть отметку в 700 км.

В 2015-2016 годах Пикар вместе с другим исследователем Андре Боршбергом совершил кругосветное путешествие на экспериментальном самолете на солнечных батареях Solar Impulse 2. Летательный аппарат Solar Impulse 2 стал увеличенной версией аэроплана, пересекшего в 2014 году США от побережья до побережья и поставившего несколько рекордов, в том числе по самому долгому управляемому человеком полету на солнечной энергии - 26 часов.

Самолет построен из углеводородного волокна и имеет огромные крылья, их размах составляет 72 м - больше, чем у Boeing-747-8 (68,5 м). Однако при этом весит Solar Impulse 2 всего 2,3 тонны, что сопоставимо с обычным внедорожником (вес пустого Boeing 747-8 - 214,5 тонны). Верхняя сторона крыльев покрыта солнечными элементами (всего их около 17 тыс.), которые приводят в действие 4 электромотора. Самолет развивает скорость до 140 км/ч.

1вл во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!