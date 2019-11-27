Этот контент был опубликован 27 ноября 2019 г. 9:43

Париж. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Швейцарский энтузиаст-исследователь возможностей альтернативных источников энергии Бертран Пикар, совершивший несколько лет назад кругосветный полет на самолете на солнечных батареях Solar Impulse 2, установил новый рекорд - уже за рулем автомобиля с альтернативным видом топлива.

"Рекорд побит: 778 км, и еще оставался запас водорода на 49 км", - написал Пикар в Facebook, разместив также видеозапись, на которой он финиширует.

До этого момента рекордом для автомобилей на водородном топливе без дозаправок была дистанция в 700 км. На прошлой неделе Пикар заверил, что попробует побить этот рекорд.

Маршрут швейцарец преодолел на автомобиле Hyundai Nexo. Эта машина считается "наследником" более ранней модели - Hyundai ix35 Fuel Cell.

Пикар заявил, что продолжит устанавливать новые рекорды, используя "чистые технологии".

В 2015-2016 годах Пикар вместе с другим исследователем Андре Боршбергом совершил кругосветное путешествие на экспериментальном самолете на солнечных батареях Solar Impulse 2. Летательный аппарат Solar Impulse 2 стал увеличенной версией аэроплана, пересекшего в 2014 году США от побережья до побережья и поставившего несколько рекордов, в том числе по самому долгому управляемому человеком полету на солнечной энергии - 26 часов.

Самолет построен из углеводородного волокна и имеет огромные крылья, их размах составляет 72 м - больше, чем у Boeing-747-8 (68,5 м). Однако при этом весит Solar Impulse 2 всего 2,3 тонны, что сопоставимо с обычным внедорожником (вес пустого Boeing 747-8 - 214,5 тонны). Верхняя сторона крыльев покрыта солнечными элементами (всего их около 17 тыс.), которые приводят в действие 4 электромотора. Самолет развивает скорость до 140 км/ч.

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