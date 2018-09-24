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Этот контент был опубликован 24 сентября 2018 г. 14:15 24.09.2018 - 14:15

*** Власти Швейцарии ждут ответы от компаний из этих стран к весне 2019 года

Берлин. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Швейцария направила трем странам - Франции, Израилю и США - предложения о закупках у них комплексов противоракетной обороны и намерена получить предложения к весне 2019 года, говорится в сообщении Федерального офиса по закупкам вооружения, опубликованном в понедельник на веб-сайте швейцарского правительства.

"Швейцария направила правительствам трех стран первые запросы о закупках комплексов класса земля-воздух и ожидает получить о них предложения к концу марта 2019 года", - отмечается в документе.

В заявлении подчеркивается, что запросы были направлены трем кандидатам, а именно - "европейскому консорциуму Eurosam относительно комплекса SAMP-T, израильской компании Rafael насчет многоуровневой противоракетной системы "Праща Давида", а также американской военно-промышленной компании Raytheon относительно противоракетного комплекса "Пэтриот".

Швейцарские власти ожидают, что в ответах от компаний будут содержаться такие данные, как "возможности комплексов, стоимость материально-технического обеспечения, информация и предложения о сотрудничестве между Швейцарией и властями страны, которая предоставит комплексы, данные о возможном заключении компенсационной сделки, оценка и анализ экономической эффективности сделки".

На основании подобных сведений, полученных от трех компаний, и их сравнения Швейцария намерена выбрать поставщика комплексов ПРО и летом 2019 года приступить к испытаниям.

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