Этот контент был опубликован 21 января 2020 г. 17:01

Вашингтон. 21 января. ИНТЕРФАКС - Швейцария нацелена на заключение торгового соглашения с США, заявил во вторник на Всемирном форуме в Давосе американский президент Дональд Трамп перед встречей с президентом Швейцарской конфедерации Симонеттой Соммаругой.

"У нас великолепные отношения. Мы работаем и над другими вопросами, но сегодня мы в основном будем обсуждать торговлю с Швейцарией. Они хотят соглашения, и мы посмотрим, что мы можем сделать", - приводит слова Трампа пресс-пул Белого дома.

В то же время в сообщении не уточняется, какие положения могло бы включать возможное торговое соглашение.

Ранее во вторник, выступая на форуме, Трамп заявлял, что "американская экономика сейчас - с большим отрывом сильнейшая в мире". Президент также подчеркнул, что видит потенциал для дальнейшего быстрого развития экономики США.

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