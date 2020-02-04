Этот контент был опубликован 4 февраля 2020 г. 14:03

Вашингтон. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Швейцария возглавила рейтинг самых дорогих стран мира для жизни по версии американского издания CeoWorld Magazine.

На второй строчке расположилась Норвегия, на третьей - Исландия. В ТОП-10 также вошли Япония, Дания, Багамские острова, Люксембург, Израиль, Сингапур и Южная Корея.

Франция разместилась на 14-м месте, США - на 20-м, Великобритания - на 27-м, Германия - на 29-м.

Россия занимает в списке 82-ю строчку между Польшей и Ботсваной.

Замыка.т список из 132 стран Узбекистан, Сирия, Индия, Афганистан и Пакистан.

При составлении рейтинга анализировались пять основных показателей - стоимость покупки и аренды жилья, цены на продукты и на походы в рестораны, а также - покупательская способность населения.

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