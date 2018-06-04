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Этот контент был опубликован 4 июня 2018 г. 19:15 04.06.2018 - 19:15

Москва. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Швейцарские банки заморозили счета Виктора Вексельберга после введения против него американских санкций, сообщило издание Schweiz am Wochenende. Так как ограничения наложены на счета во франках, а не в долларах, и, соответственно, это нельзя считать прямым следствием попадания В.Вексельберга в "черный список" Минфина США, "Ренова" собирается судиться с банками, говорят источники издания.

Речь идет о сумме около 1 млрд франков, это личные средства В.Вексельберга, а не деньги "Реновы", сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. По его словам, средства заморожены во всех швейцарских банках, где у В.Вексельберга есть счета. Иски будут подаваться от лица компаний, принадлежащих предпринимателю.

Швейцария - вторая после России страна присутствия "Реновы" по объему инвестиций. Самый сильный удар введенные в начале апреля санкции против В.Вексельберга и его группы нанесли по компании Sulzer, на которую распространялось правило "50%+". Однако в течение нескольких дней "Ренова" и компания реализовали сделку, в результате которой Sulzer вышла из-под санкций. Правда, доступа к средствам, вырученным от продажи акций Sulzer самой компании (около 550 млн франков), "Ренова" на данный момент не имеет из-за санкций.

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