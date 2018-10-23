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Этот контент был опубликован 23 октября 2018 г. 21:24 23.10.2018 - 21:24

Вашингтон. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Верховный суд Швейцарии принял решение, в соответствии с которым разрешено публиковать материалы, касающиеся просьбы российского миллиардера Романа Абрамовича о предоставлении ему вида на жительство в Швейцарии, передает во вторник агентство "Блумберг".

"Суд отклонил заявления Р.Абрамовича о том, что подобные данные нанесут угрозу его репутации", - отмечает "Блумберг".

На заседании суда была представлена позиция правоохранительных органов Швейцарии. Полиция полагает, что нахождение в стране Р.Абрамовича, который "подозревается в отмывании денег и, предположительно, связан с преступными группировками, угрожает национальной безопасности Швейцарии".

В свою очередь, Р.Абрамович и его адвокат отвергают подобные обвинения.

Ранее Р.Абрамович получил отказ в предоставлении ему вида на жительство в Швейцарии и просил не публиковать информацию о возможных причинах такого отказа, считая, что это навредит его репутации.

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