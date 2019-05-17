Этот контент был опубликован 17 мая 2019 г. 13:20

Лондон. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Лейбористская партия Великобритании прекращает переговоры с консерваторами по поиску компромисса по Brexit, продлившиеся порядка шести недель, сообщил в пятницу лидер лейбористов Джереми Корбин.

"Я написал Терезе Мэй, чтобы рассказать, что переговоры по поиску компромиссного соглашения для выхода из ЕС зашли так далеко, как только возможно", - написал Корбин в Twitter.

Корбин также заявил, что он сомневается в том, что британское правительство сможет провести через парламент какое-либо компромиссное соглашение из-за своей "растущей слабости и нестабильности".

В письме премьер-министру Великобритании Терезе Мэй Корбин заявил, что лейбористы готовы рассмотреть любые новые предложения консерваторов, представленные парламенту. Также он подчеркнул, что переговоры по компромиссу были конструктивными, но между двумя партиями существует значительный "политический разрыв", который помешал найти общее решение ситуации с Brexit.

Корбин в очередной раз подчеркнул в своем письме Мэй, что лейбористы не будут поддерживать ее сделку с Брюсселем по Brexit, если в ней не появятся значительные изменения.

На Даунинг-стрит подтвердили, что новых переговоров по Brexit с лейбористами не запланировано, сообщает телеканал Sky News.

На протяжении шести недель, в ходе которых лейбористы и консерваторы вели переговоры, СМИ неоднократно сообщали, что двум партиям так и не удалось сблизить свои позиции по Brexit. Основное разногласие между лейбористами и консерваторами - создание таможенного союза с ЕС. Так, лейбористы хотят постоянного и всеобъемлющего таможенного союза с ЕС. Консерваторы, в свою очередь, хотят согласовывать отдельные торговые сделки с разными странами, что будет невозможно при едином таможенном союзе с ЕС.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако после трех неудачных голосований по соглашению по Brexit в британском парламенте, сроки перенесли на 31 октября. Четвертое голосование в парламенте запланировано на июнь. Также правительство Мэй планирует представить членам парламента альтернативные варианты для голосования по Brexit.

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