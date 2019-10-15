Нью-Йорк (ООН). 15 октября. ИНТЕРФАКС - Москва надеется, что генеральный секретарь Антониу Гутерриш и председатель 74-й сессии ГА Тиджани Мухаммад-Банде продолжат предпринимать усилия для решения визовой проблемы у ряда делегаций, в том числе российской, заявила представитель РФ Мария Заболоцкая.

"Наша делегация продолжает не получать визы, которые были запрошены. Речь идет о 18 визах. У других делегаций также не было подвижек в этом направлении. Мы надеемся, что председатель Генассамблеи, Генеральный секретарь продолжают предпринимать усилия для того, чтобы разрешить эту ситуацию в позитивном ключе", - сказала она, выступая на заседании Комитета по правовым вопросам (шестой комитет).

Как передает корреспондент "Интерфакса", во вторник в Шестом комитете консенсусным решением была снова одобрена только часть программы работы в связи с тем, что вопрос с визами по-прежнему остается открытым и нерешенным. Накануне из-за отказа делегации Ирана принимать оставшуюся программу полностью заседание комитета было отложено и были продолжены неформальные консультации.

"То, что мы одобрили эту программу, не означает, что проблема была решена. Когда мы вернемся в этом комитете к обсуждению принятия последней части программы работы, мы рассчитываем, что к этому моменту у нас будут конкретные результаты. Мы согласились с этим решением при этом понимании", - заявила Заболоцкая.

В свою очередь председатель комитета пообещал делегациям, что "неофициальные консультации по визовому вопросу будут продолжаться".

Он также отметил, что комитет 11 ноября вернется к вопросу принятия оставшегося пункта программы работы.

Ранее представитель иранской делегации Али Анасимфар заявил, что почти 60 человек из иранской делегации не получили американские визы для участия в мероприятиях сессии ГА.

Зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин сообщил, что американские власти не выдали визы 18 представителям российской делегации в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН.

На прошлой неделе Первый (комитет по вопросам разоружения и международной безопасности) и Шестой комитеты Генассамблеи ООН начали свою работу по ограниченному кругу вопросов при условии, что вопрос с невыдачей США виз ряду делегаций не будет оставлен без внимания, в том числе со стороны генерального секретаря Антониу Гутерриша. В Шестом комитете были утверждены только первые три пункта программа работы - борьба с терроризмом, верховенство права и уголовная ответственность должностных лиц ООН.

1йф бп

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