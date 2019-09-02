Кабул. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - По крайней мере, шесть военнослужащих афганской национальной армии погибли в результате теракта в афганском городе Кундуз, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источник в структурах безопасности страны.
По данным интернет издания Ariana News, взрыв произошел во второй половине дня в понедельник.
"Террорист-смертник в районе Седарак города Кундуз привел в действие взрывное устройство, приблизившись к расположению первой роты, обеспечивающей безопасность главной автотрассы", - сообщило издание со ссылкой на очевидцев.
Официальные власти пока не комментировали произошедшее.
пч