Этот контент был опубликован 2 сентября 2019 г. 13:33

Кабул. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - По крайней мере, шесть военнослужащих афганской национальной армии погибли в результате теракта в афганском городе Кундуз, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источник в структурах безопасности страны.

По данным интернет издания Ariana News, взрыв произошел во второй половине дня в понедельник.

"Террорист-смертник в районе Седарак города Кундуз привел в действие взрывное устройство, приблизившись к расположению первой роты, обеспечивающей безопасность главной автотрассы", - сообщило издание со ссылкой на очевидцев.

Официальные власти пока не комментировали произошедшее.

пч

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!