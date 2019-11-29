Этот контент был опубликован 29 ноября 2019 г. 15:27

Брюссель. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия и Швеция намерены присоединиться в качестве акционеров к специальному инструменту расчетов с Ираном - INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges), говорится в совместном заявлении этих стран.

"Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия и Швеция придают важнейшее значение сохранению и полной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе всеми заинтересованными сторонами", - отмечается в коммюнике, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

В заявлении напоминается, что это соглашение было единогласно одобрено Советом Безопасности ООН и представляет собой ключевой инструмент для всемирного режима нераспространения, а также вносит важный вклад в стабильность в регионе.

"Принимая во внимание продолжающуюся поддержку Европой соглашения и предпринимаемые усилия для реализации его экономической части, и чтобы облегчить законную торговлю между Европой и Ираном, мы готовимся стать акционерами INSTEX при условии выполнения национальных процедур", - говорится в заявлении.

"В этом контексте чрезвычайно важно, чтобы Исламская Республика Иран незамедлительно вернулась к полному соблюдению условий и положений ядерного соглашения", - подчеркивается в документе.

INSTEX был создан Великобританией, Германией и Францией в январе 2019 года в связи с выходом США из СВПД и восстановлением Вашингтоном антииранских санкций.

1ов ав

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!