Этот контент был опубликован 19 июня 2019 г. 21:03

Хмеймим. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Российские военные продолжают фиксировать нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Идлибской зоны деэскалации в Сирии.

"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Ардаш-Даг, Сафсафа, Мамухия, Хамрат, Эль-Арейм и Эль-Харуф провинции Латакия", - сообщил на брифинге в среду вечером руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майора Алексей Бакин.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах, добавил генерал.

ки

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