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Этот контент был опубликован 21 мая 2018 г. 20:50 21.05.2018 - 20:50

Мадрид. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Представители Австралии, Аргентины, Канады, Мексики, США и Чили на саммите "Группы двадцати" в Буэнос-Айрес заявили, что не признают победу Николаса Мадуро на прошедших в Венесуэле президентских выборах.

"Учитывая недостаток легитимности в избирательном процессе, мы не признаем результаты (прошедших в Венесуэле - ИФ) выборов", - заявил глава МИД Аргентины Хорхе Фори от имени представителей шести стран.

Он также отметил, что до избирательного процесса в Венесуэле "не были допущены некоторые политические игроки".

Западные СМИ напоминают, что Чили не является членом G20, однако представитель страны принимает участие в саммите в Буэнос-Айрес в качестве приглашенного гостя.

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Н.Мадуро был переизбран на пост главы государства. В общей сложности он получил более 5,8 млн голосов (около 68%), его основной соперник, оппозиционный кандидат Энри Фалькон набрал 1,8 млн голосов (22%). При этом основные оппозиционные силы Венесуэлы бойкотировали выборы.

Президентские выборы в Венесуэле прошли на фоне глубокого экономического кризиса. Объявлению выборов предшествовали массовые протесты, участники которых обвиняли Н.Мадуро в игнорировании законов, в заключении под стражу политических оппонентов и в давлении на судебные органы, а также в экономических проблемах страны.

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