Пекин. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Взрыв в цехе биотехнологического предприятия в центральной китайской провинции Хэнань унес жизни шести человек, сообщает Синьхуа.
Взрыв произошел в 19:50 вечера в среду в Xumei Biotech Co. Ооо. в уезде Вэйши. Пять человек погибли на месте, один скончался в больнице, рассказали агентству в местном управлении по чрезвычайным ситуациям.
Еще пять пострадавших получают медицинскую помощь в больнице. Один из них в критическом состоянии.
Причина инцидента выясняется. Глава компании был задержан.
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