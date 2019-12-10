Этот контент был опубликован 11 декабря 2019 г. 0:35

Вашингтон. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Шесть человек, в том числе полицейский, были убиты в перестрелке в Джерси-Сити (штат Нью-Джерси), сообщают американские СМИ.

"Один из убитых-полицейский. Остальные пять человек, включая подозреваемых, были найдены мертвыми в здании магазина", - заявил начальник полиции города Майкл Келли.

Двое других полицейских получили незначительные ранения.

Отмечается, что полицейский приблизился к двум подозреваемым, после чего те укрылись в супермаркете и вели оттуда огонь на протяжении нескольких часов.

По словам начальника полиции, он не знает точной причины начала стрельбы, но предполагает, что убитый офицер пытался остановить "плохих парней".

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