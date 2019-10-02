Этот контент был опубликован 2 октября 2019 г. 8:17

Кабул. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Шесть человек, в том числе четверо детей, погибли в провинции Каписа на северо-востоке Афганистана, подорвавшись на придорожной мине, сообщил журналистам во вторник начальник пресс-центра МВД страны Нусрат Рахими.

По его словам, трагедия произошла накануне вечером в селении Боазхейли Афгония уезда Ниджраб, погибли четверо детей и две женщины, еще два человека получили ранения.

Ответственность за взрыв афганские власти возложили на движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация).

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