Шесть человек погибли при крушении близ берегов Турции судна, шедшего из порта Азова

Этот контент был опубликован 7 января 2019 г. 13:03

Стамбул. 7 января. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере шесть человек стали жертвами крушения в Черном море грузового судна, которое вышло из порта Азова и направлялось в порт турецкого Самсуна, сообщает в понедельник "Анадолу".

Еще семерых человек, находившихся на борту, удалось спасти.

По данным "Дейли сабах", судно под панамским флагом перевозило уголь. Оно вышло из российского порта Азова.

Экипаж состоял из 13 человек. Ранее МВД Турции сообщило, что береговая охрана подтвердила гибель двух членов экипажа, еще четверо считались пропавшими.

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