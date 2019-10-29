Этот контент был опубликован 29 октября 2019 г. 12:14

Пекин. 29 октября. ИНТЕРФАКС - До шести человек выросло число жертв землетрясения на юге Филиппин, сообщает во вторник агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

Еще более 100 человек получили травмы.

Ранее поступали данным об одном погибшем и 43 пострадавших.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло во вторник на острове Минданао на юге Филиппин. В некоторых поселениях сельской местности провинции Котабато разрушено около 90% жилых домов.

Эпицентр землетрясения залегал в районе муниципалитете Тулунан - там же где произошло землетрясение двумя неделями ранее. Тогда травмы получили порядка 200 человек.

В 2019 году на Филиппинах произошло несколько землетрясений магнитудой более 5. Больше всего жертв принесло землетрясение в апреле в провинции Пампанга, тогда погибли 16 человек.

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