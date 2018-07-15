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Этот контент был опубликован 15 июля 2018 г. 15:31 15.07.2018 - 15:31

Кабул. 15 июля. ИНТЕРФАКС - Шесть человек были убиты, четверо получили ранения при взрыве у здания министерства возрождения и развития села Афганистана в Кабуле, среди раненых - два гражданина Франции, сообщает в воскресенье агентство Ariana News со ссылкой на очевидцев теракта.

Как сообщалось, террорист смертник привел в действие взрывное устройство у парковки министерства, взрыв прогремел в 16:30 по местному времени (15:00 мск), когда служащие возвращались с работы.

Начальник пресс-центра управления полиции Кабула Хашмат Станекзай сообщил журналистам, что в теракте погибли пять человек, в том числе двое военных. Он добавил, что ранения получили пять человек - трое военных и два мирных жителя.

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