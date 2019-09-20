Вашингтон. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере, шесть человек получили ранения в результате стрельбы в столице США, сообщают местные СМИ.
По данным полиции, по меньшей мере, шесть человек получили ранения. На данный момент о погибших не сообщается, однако местные СМИ отмечают, что на место происшествия был вызван отдел убийств.
Полиция получила сообщение о стрельбе в районе Коламбия-Хайтс, расположенном в 3 км от Белого дома, после 22 часов.
Один из телеканалов разместил в твиттере видео, где изображены машины скорой помощи, увозящие жертв с места происшествия.
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