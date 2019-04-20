Этот контент был опубликован 20 апреля 2019 г. 13:54

Кабул/Дубай. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Не менее шести человек, среди которых три женщины, получили ранения в результате взрыва и нападения боевиков вблизи министерства коммуникаций и информационных технологий Афганистана в центре Кабула, сообщил в субботу глава пресс-центра Минздрава Афганистана Вахидулла Меяр.

"Раненые доставлены в больницу", - написал он в твиттере.

Ранее афганский телеканал Tolo News сообщил, что взрыв прогремел около 11:30 по местному времени (10:00 мск) в центре города рядом с министерством коммуникаций и информационных технологий.

Со своей стороны глава пресс-центра МВД Афганистана Насрат Рахими заявил, что речь идет о нападении террористов. В своем твиттере он сообщил, что нападение совершили три террориста, два из них были убиты, спецназ принимает меры, чтобы обезвредить третьего боевика.

По данным телеканала, территорию возле места происшествия оцепили, очевидцы сообщают, что со стороны здания все еще слышны выстрелы.

Полиция сообщила, что она смогла эвакуировать почти всех из 2 тыс. сотрудников министерства. Те, кто все еще остаются внутри здания - в безопасности. Также эвакуированы здания, расположенные рядом с министерством.

Движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация - ИФ) отрицает причастность к нападению, сообщает телеканал со ссылкой на заявление представителя талибов Забиуллы Муджахида.

Никакая другая группировка пока не взяла на себя ответственность за теракт.

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