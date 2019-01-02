Шесть человек стали жертвами крушения поезда в Дании - СМИ

Этот контент был опубликован 2 января 2019 г. 10:25

Лондон. 2 января. ИНТЕРФАКС - Жертвами железнодорожной аварии на мосту, соединяющем два острова в Дании, стали шесть человек, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на полицию.

Телеканал не уточняет, есть ли в результате аварии пострадавшие.

Инцидент произошел на мосту Большой Бельт, пересекающем одноименный пролив и соединяющем острова Фюн и Зеландия, около 8:00 по местному времени (10:00 мск), сообщает агентство Associated Press.

По данным местных СМИ, авария произошла из-за того, что с грузового поезда, идущего по встречному направлению, слетел кусок брезента, что вынудило машиниста пассажирского поезда произвести резкое торможение.

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